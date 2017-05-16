У "Відродженні" назвали блокування соцмереж "практикою комуністичного устрою КНР"

Блокування соціальних мереж наближує нашу Державу до комуністичного устрою КНР. Про це на своїй сторінці на Facebook заявив перший заступник голови партії «Відродження» Володимир Пилипенко, коментуючи Указ Президента про введення санкцій щодо низки російських компаній. За його словами, інформаційний простір в державі потрібно захищати, але не такими методами.

"Все це блокування нагадує впровадження українського аналогу програми "Золотий щит", яка в 2003 році запрацювала в Китайській Народній Республіці під приводом захисту державних інтересів Китаю від впливу Заходу. Фактично, Президент України впроваджує аналогічні рішення, як і в комуністичному Китаї, який точно не є зразком демократії для України.

Також такими заборонами ми копіюємо гірші практики агресора, дзеркально повторюючи дії Кремля. Навпаки, відкритість і свобода повинні бути конкурентною перевагою України, яка є частиною Європейського співтовариства", - вважає Пилипенко.

Він також припустив, що такі заборони сьогодні викличуть неоднозначну реакцію в суспільстві.

"Фундаментальні речі треба робити вчасно. Лише тоді досягається результат. Блокувати чи не блокувати російські ресурси треба було вирішувати ще в 2014 році. Нині відповідне рішення нагадує швидше розбір польотів - усунення бізнес-конкурентів, а не відстоювання національних інтересів. Так що мене особисто цікавить істинна причина такого кроку. Лише за приблизними розрахунками щомісячна аудиторія Однокласників в Україні - близько 25% від усього населення, або 9,5 мільйонів. Не треба тішити себе ілюзіями, що всі вони враз зрадіють, що їхній основний канал комунікації закриють", - зазначів він.