У Мінінформполітики назвали ВКонтакте, Одноклассники та Яндекс інструментами РФ у "гібридній війні"

Міністерство інформаційної політики України заявляє, що соцмережі «ВКонтакте», «Одноклассники» та ресурси Yandex і Mail.ru вже давно використовуються російськими спецслужбами як інструмент у «гібридній війні».

Про це йдеться в коментарі Міністерства інформаційної політики України щодо рішення Ради національної безпеки і оборони, затвердженого указом президента, згідно з яким в Україні буде заблоковано доступ до цих веб-ресурсів.

У міністерстві зазначають, що «вказані ресурси, зокрема такі як «ВКонтакте», «Одноклассники», «Яндекс», «Мэйл.РУ ГРУП» та інші, не входять до переліку, який напрацювала робоча група при МІП під керівництвом заступника міністра Дмитра Золотухіна, та розглянула експертна рада при відомстві, передавши потім до СБУ».

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Між тим, на засіданні Ради національної безпеки і оборони 28 квітня 2017 року її членам було надано перелік фактів та аргументів на підтримку застосування санкцій до російських соцмереж.

При цьому державний секретар Мінінформполітики Артем Біденко наголосив, що вищевказані російські інформресурси вже давно використовуються російськими спецслужбами як інструмент у «гібридній війні».

«Міністерство інформаційної політики України незмінно вважає ключовою цінністю свободу вираження думки та робить максимум для захисту ЗМІ та журналістів. Водночас, враховуючи надані факти та дбаючи про безпеку країни, рішення РНБОУ відповідає завданням, які сьогодні стоять перед державою з проблематики територіальної цілісності та соціального захисту. Такі ресурси як «ВКонтакте», «Одноклассники», «Яндекс», «Мэйл.РУ ГРУП» давно вже використовуються російськими спецслужбами як інструмент гібридної війни», - сказав Біденко.

Як повідомляв УНІАН, Президент Петро Порошенко підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, згідно з яким в Україні буде заблоковано доступ до російських соціальних мереж «ВКонтакте», «Однокласники», ресурсів Yandex, а також заборонено використання бухгалтерського програмного продукту 1С.

Механізм блокування доступу до російських інформаційних ресурсів в Інтернеті й заборони використання бухгалтерського програмного продукту 1С доручено відпрацювати Кабінету міністрів та Службі безпеки за участі Нацбанку.