Турчинов про блокування російських сайтів: ми просто захищаємо нашу країну не тільки на полі бою

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявляє, що блокування доступу до російських соціальних мереж «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсів Yandex та Mail.ru не є наступом на свободу слова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Турчинов сказав журналістам в Києві.

«Коли я підписував указ про мобілізацію, були ті, хто йшли добровольцями, не чекаючи, коли прийде до них з військкоматів, а були ті, хто купували собі довідки та йшли до суду оскаржувати указ про мобілізацію. Я розумію, що і в цьому випадку будуть і такі, хто будуть кричати, що це наступ на свободу слова», - наголосив він.

Читайте такожТурчинов пояснив, чому саме зараз влада вирішили заблокувати російські ресурси

«Друзі, ніякого наступу на свободу слова тут нема, ніяких тут проблем нема – ми просто захищаємо з вами нашу країну не тільки на полі бою, але і від інформаційної та кібернетичної агресії, яка не менш небезпечна, ніж військова агресія», - додав Турчинов.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня президент України Петро Порошенко своїм указом увів в дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів». У санкційному списку юридичних осіб - ряд компаній, сайтів і соціальних мереж.