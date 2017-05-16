Яценюк у Вашингтоні знову нагадав про необхідність надання Україні оборонювальної зброї

Про це заявив лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк під час зустрічі в Американському інституті підприємництва (American Enterprise Institute for Public Policy Research) у Вашингтоні у вівторок, 16 травня, повідомляє прес-служба "Народного фронту".

Він нагадав, що під час перебування на посаді прем’єра кілька разів піднімав питання постачання оборонювальної зброї для української армії: «Це питання не було вирішене, і від нової адміністрації США залежить, чи можуть вони прийняти таке рішення».

«Це буде дуже рішучий крок, який зробить українське військо більш ефективним і сильним, і це збільшить наші можливості стримувати російські війська. Це буде потужний сигнал, що влада США підтримує територіальну цілісність та незалежність України», - наголосив лідер «Народного фронту».

Арсеній Яценюк підкреслив, що під час зустрічей в рамках візиту неодноразово піднімав це питання з представниками нової адміністрації США, а сьогодні говоритиме щодо підтримки в цьому питанні під час зустрічі з керівництвом Міністерства оборони Сполучених Штатів.

Під час візиту до Вашингтона, що розпочався учора, лідер «Народного фронту» уже провів переговори з радником Президента США з питань Європи та Росії Фіоною Гілл, радником з питань національної безпеки Віце-президента США Андреа Томпсон, помічником Державного секретаря США у справах Європи та Євразії Джоном Гефферном, заступником помічника Держсекретаря США Бріджет Брінк, а також виступив у Heritage Foundation.

Сьогодні відбудуться зустрічі Арсенія Яценюка з колишнім Президентом Сполучених Штатів Бараком Обамою та екс-Віце-президентом США Джозефом Байденом, керівництвом Міністерства оборони Сполучених Штатів та сенаторами США.