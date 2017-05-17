"Шалена русофобська політика": у Путіна відповіли на звинувачення у хакерській атаці на сайт Порошенка

У Кремлі назвали звинувачення на адресу Росії в кібератаці на сайт президента України "оскаженілою русофобською політикою". Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

"Відсутність будь-якої конкретики зайвий раз підтверджує абсолютну безпідставність подібних звинувачень", - заявив він.

На думку Пєскова, такі звинувачення "на тлі ухвалених учора українською стороною рішень зайвий раз демонструють шалену русофобську спрямованість політики Києва".

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Як повідомляв УНІАН, 16 травня на сторінці Адміністрації президента України у Facebook з посиланням на заступника глави АП Дмитра Шимківа з'явилося повідомлення про те, що офіційне інтернет-представництво президента України зазнає DDOS-атаки через блокування російських веб-ресурсів в Україні.

"Від 15:15 ми бачимо відповідь росіян на Указ Президента, де згадано закриття доступу до російських соціальних мереж. Інтернет-сайт Президента зазнає організованої атаки — ми бачимо імітацію переходів та DDOS-атаку із ресурсів Яндексу та VK, що створює штучний трафік, щоб завантажити і “покласти” сервери АП. Наші ІТ-спеціалісти тримають ситуацію під контролем, загрози для роботи Інтернет-ресурсу немає", - зазначає Шимків.

15 травня президент Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, згідно з яким в Україні буде заблоковано доступ до російських соціальних мереж «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсів Yandex, Mail.ru, а також заборонено використання бухгалтерського програмного продукту 1С.

Механізм блокування доступу до російських інформаційних ресурсів в Інтернеті та заборони використання бухгалтерського програмного продукту 1С доручено відпрацювати Кабінету міністрів і Службі безпеки України за участю Нацбанку.