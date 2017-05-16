Після заборони російських інтернет-ресурсів сайт президента України зазнає DDOS-атаки

Офіційне інтернет-представництво президента України зазнає DDOS-атаки через блокування російських веб-ресурсів в Україні.

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Про це повідомляється сторінці Адміністрації президента України у Facebook з посиланням на заступника голови АП Дмитра Шимківа.

“Від 15:15 ми бачимо відповідь росіян на указ президента, де згадано закриття доступу до російських соціальних мереж. Інтернет-сайт президента зазнає організованої атаки — ми бачимо імітацію переходів та DDOS-атаку із ресурсів Яндексу та VK, що створює штучний трафік, щоб завантажити і “покласти” сервери АП», - повідомив він.

«Наші ІТ-спеціалісти тримають ситуацію під контролем, загрози для роботи інтернет-ресурсу немає”, – запевнив Шимків.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня президент Петро Порошенко своїм указом увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, згідно з яким в Україні буде заблоковано доступ до російських соціальних мереж «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсів Yandex, Mail.ru, а також заборонено використання бухгалтерського програмного продукту 1С.

Механізм блокування доступу до російських інформаційних ресурсів в Інтернеті й заборони використання бухгалтерського програмного продукту 1С доручено відпрацювати Кабінету міністрів та Службі безпеки України за участі Нацбанку.