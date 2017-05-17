Порошенко розповів, коли в Україні скасують заборону російських соцмереж і сервісів

Україна буде готова переглянути рішення щодо заборони російських соцмереж та сервісів одразу ж після припинення російської агресії.

Про це президент України Петро Порошенко заявив після церемонії підписання безвізового режиму для України.

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"Я можу наголосити, що одразу ж після припинення російської агресії проти України, одразу, коли останній російський солдат покине суверенну і незалежну територію України, ми будемо готові до перегляду цього рішення", - сказав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня президент Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, згідно з яким в Україні буде заблоковано доступ до російських соціальних мереж «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсів Yandex, Mail.ru, а також заборонено використання бухгалтерського програмного продукту 1С.

Механізм блокування доступу до російських інформаційних ресурсів в Інтернеті та заборони використання бухгалтерського програмного продукту 1С доручено відпрацювати Кабінету міністрів і Службі безпеки України за участю Нацбанку.