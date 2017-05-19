У КВУ назвали партії, які досі ведуть сторінки в ВКонтакте

У Комітеті виборців України (КВУ) назвали парламентські партії, які незважаючи на заборону "Вконтакте", досі ведуть сторінки в російській соціальній мережі. Відповідна інформація розміщена на сторінці КВУ в Facebook.

"Дві парламентські політичні партії, «Опозиційний блок» та Радикальна партія Олега Ляшка, продовжують вести сторінки в російській соцмережі «Вконтакте». Упродовж останніх днів на сторінках цих політичних сил «Вконтакте» проводилася активна діяльність. Зокрема, було розміщено низку публікацій на політичну тематику, а також фото та відеоматеріали. Серед іншого «Опозиційний блок» оприлюднив заяву про незгоду із Указом Президента щодо заборони «Вконтакте»", - сказано в повідомленні.

Читайте такожРосія через введені санкції втратить мільярди, які могли піти на агресію проти України – РНБО

Сторінки партій є справжніми, оскільки на них розміщено посилання на офіційних веб-сайтах Опоблоку та РПЛ. "Сторінкою РПЛ у мережі «Вконтакте» є персональна сторінка Олега Ляшка. У групі Опоблоку «Вконтакте» 6 тис. учасників, у Олега Ляшка - 88 тис. підписників", - додали у КВУ.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко підписав указ про нові санкції проти Росії, які передбачають, зокрема, блокування доступу до соціальних мереж ВКонтакте і Одноклассники, а також Яндекса. Ініціатором блокування російського веб-ресурсу Яндекс була Служба безпеки України.

Читайте такожЗамість ВКонтакте: канадці пропонують створити соцмережу Ukrainians

Механізм блокування доступу до російських інформаційних ресурсів в Інтернеті та заборони використання бухгалтерського програмного продукту 1С доручено розробити Кабінету міністрів і Службі безпеки за участю Нацбанку.

У Кремлі заявили, що не забувають "принцип взаємності" в зв'язку з прийняттям рішення про блокування Україною низки російських Інтернет-ресурсів.