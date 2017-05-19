Уповноважений уряду ФРН сумнівається у раціональності блокування російських сайтів

Уповноважений уряду Німеччини з питань співробітництва з Росією Ґернот Ерлер сумнівається у раціональності блокування російських інформаційних ресурсів у всесвітній мережі Інтернет. Про це він сказав в інтерв'ю Deutsche Welle.

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"Я маю великі сумніви, що це є раціональним кроком. Багато українських сімей мають контакти з Росією, а також родинні зв'язки. Тож не дуже зрозуміло, чому певні інформаційні можливості, російськомовні портали блокуються. Це виглядає подібно до позбавлення дієздатності населення України. Я не думаю, що український уряд має необхідність вдаватися до таких заходів. І я вірю, що буде інтенсивний діалог стосовно цих заходів, які викликали невдоволення багатьох західних оглядачів", - сказав Ерлер.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня президент України Петро Порошенко своїм указом увів у дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, згідно з яким в Україні буде заблоковано доступ до російських соціальних мереж «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсів Yandex, Mail.ru, а також заборонено використання бухгалтерського програмного продукту 1С.

Механізм блокування доступу до російських інформаційних ресурсів в інтернеті й заборони використання бухгалтерського програмного продукту 1С доручено відпрацювати Кабінету міністрів та СБУ за участю Нацбанку.