Дослідження показало, як блокування російських соцмереж вплинуло на Facebook в Україні (інфографіка)

За другий день після оголошення про блокування російських ресурсів чітко простежується тенденція сталого зростання охоплень Facebook.

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Соціальна мережа Google+ посилює позиції і майже подвоїла денне охоплення, йдеться в дослідженні TNS.

Цікавим є також регіональний розподіл такого приросту, найбільше Facebook приростає на cході. Крім того, найшвидше на нововведення реагують користувачі віком 14-20 років, що й дають найбільший приріст в аудиторії Facebook.

Як повідомляв УНІАН, український сегмент ВКонтакте встановив рекорд за відвідуваністю після рішення Порошенка про блокування соцмережі у країні.

Президент України Петро Порошенко підписав указ про нові санкції проти Росії, які передбачають, зокрема, блокування доступу до соціальних мереж ВКонтакте і Одноклассники, а також Яндекса. Ініціатором блокування російського веб-ресурсу Яндекс була Служба безпеки України.

Механізм блокування доступу до російських інформаційних ресурсів в Інтернеті та заборони використання бухгалтерського програмного продукту 1С доручено розробити Кабінету міністрів і Службі безпеки за участю Нацбанку.