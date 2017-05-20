Росія вимагає консультацій у СОТ через українські санкції

Росія направила в орган із вирішення спорів Світової організації торгівлі (СОТ) запит на проведення консультацій у зв'язку з постійним введенням Україною санкцій проти Росії. Про це розповів глава Мінекономрозвитку РФ Максим Орєшкін, передає ТАСС.

"Російське представництво при СОТ у Женеві направило до органу з вирішення суперечок СОТ та уряду України запит на проведення консультацій у зв'язку з постійним введенням, починаючи з 2014 року, обмежень, заборон, особливих вимог та процедур щодо російських товарів, послуг та осіб на українському ринку, а також щодо транзиту через Україну", - сказав Орєшкін.

Читайте також"Київстар" вже блокує ВКонтакте та Одноклассники (фото)

Комплексний позов, який Росія подала до СОТ, стосується не тільки обмеження у галузі поставок продовольчих і непродовольчих товарів, але і в частині заборони на акредитацію російських ЗМІ.

"Йдеться, зокрема, про заборону на ввезення з Росії м'ясних і молочних продуктів, риби, вино-горілчаних виробів, обладнання для залізниць, добрив, і багатьох інших товарів...Також ми класифікуємо обмеження на операції з українською валютою, заборону на акредитацію журналістів російських новинних агентств та інших ЗМІ", - сказав він.

Орєшкін впевнений, що є підстави припускати, що санкції щодо Росії Україна "вводить у порушення зобов'язань у СОТ".

Як повідомляв УНІАН, 16 травня президент України Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів".