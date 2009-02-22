Єхануров побачив, що у НАТО розчаровані Україною, але «чемно мовчать»

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ вважає, що українським політикам варто навчитися працювати, як у НАТО.

Таку думку він висловив у коментарі УНІАН.

Міністр, зокрема, порівняв принципи роботи офіційних посадових осіб в межах міжнародної організації із станом відносин в середовищі української політичної еліти.

«Вони (представники держав НАТО – УНІАН) є дуже дисциплінованими, організованими і вже давно навчилися працювати в рамках визначеного порядку денного. На такому рівні нікого не хвилює особиста точка зору тієї або іншої посадової особи. Найголовнішою тут є офіційна позиція держави. Тому немає ніяких імпровізацій», - зазначив Ю.ЄХАНУРОВ і додав, що в НАТО існує чітка, відпрацьована цивілізована модель відносин. «Адже це є досить складні відносини, коли рішення ухвалюються консенсусом – стовідсотковою підтримкою усіх сторін. А для того, щоб досягти консенсусу, необхідно провести важку роботу», - сказав міністр.

На думку Ю.ЄХАНУРОВА, «нашим політикам потрібно навчитися такій важкій, непомітній для публіки роботі, для того, щоб потім вийти із спільною точною зору».

«Скажу прямо, представники НАТО є людьми чемними, вони нам не говорять про це, але помітне розчарування наших партнерів з Альянсу, що в Україні таким неналежним чином ставляться до питань безпеки», - зауважив Ю.ЄХАНУРОВ з огляду на критичний стан фінансування потреб національної безпеки і оборони в Україні.

У зв’язку з цим міністр повідомив, що сьогодні відбувається скорочення фінансування збройних сил в переважній більшості європейських країн. «У багатьох країнах Європи здійснюється секвестр бюджету. Але, для порівняння, одна тема, коли здійснюється певне зменшення фінансування з рівня 9 мільярдів доларів польської армії, а ми усього маємо один мільярд. Ось і різниця», - підсумував Ю.ЄХАНУРОВ.