Президент в заповіднику "Биківнянські могили" вшанував пам’ять жертв політичних репресій

Президент Петро Порошенко разом з дружиною Мариною Порошенко взяв участь у церемонії вшанування пам’яті жертв політичних репресій на території Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили».

Як повідомляє прес-служба глави держави, учасники церемонії вшанували хвилиною мовчання пам'ять жертв політичних репресій.

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Президент разом з дружиною поклали букети квітів до Братської могили та вшанували пам’ять загиблих.

Подружжя Порошенків поклали букети квітів до пам’ятного знаку польських поховань та вшанували пам’ять загиблих.

Президентське подружжя також встановило лампади біля Центрального монументу Меморіалу та вшанувало пам'ять жертв тоталітаризму.

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У церемонії вшанування пам’яті жертв політичних репресій також взяли участь перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, віце-прем’єр-міністр Геннадій Зубко, члени уряду, голова Київської облдержадміністрації Олександр Горган, представники дипломатичний місій, громадськості.