Тимошенко узгодила з коаліцією кадрові ротації в уряді - ЗМІ

Прем’єр-міністр Юлія Тимошенко узгодила з коаліцією кадрові ротації в уряді.

Про це повідомляє телеканал 1+1, посилаючись на свої джерела у Кабміні і Верховній Раді.

За інформацією журналістів, міністром фінансів стане нинішній заступник голови відомства Анатолій Мярковський, який звітуватиме Сергію Тігіпку, який в свою чергу обійме новостворену посаду віце-прем`єра з фінансових питань.

Крім того, буде створена нова посада віце-прем`єра з ПЕК, яку обійме голова групи радників Тимошенко Віталій Гайдук.

Міністра юстиції Миколу Оніщука має замінити Віктор Шемчук, а мінвуглепром може очолити представник УНП Олександр Клименко.

Як відомо, у випадку, якщо депутат від НУ-НС займе посаду в уряді, новим депутатом від блоку стане губернатор Рівненщини Віктор Матчук.

Раніше, Матчук заявляв, що не підтримає коаліційну угоду і буде ставити питання про відставку Тимошенко.

Українська правда