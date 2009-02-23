Богатирьова у відставку не збирається, хоч є бажання «певних» людей

В апараті Ради національної безпеки та оборони України заявляють, що чутки про відставку Раїси БОГАТИРЬОВОЇ з посади секретаря РНБО не відповідають дійсності.

В Радбезі УНІАН підкреслили, що розмови про відставку Р.БОГАТИРЬОВОЇ в розпал політичної боротьби - “це скоріше чиєсь бажання, ніж реальний факт”.

В апараті РНБО звертають увагу, що інформація про відставку Р.БОГАТИРЬОВОЇ з’явилась в таких виданнях, які дають підстави говорити про зацікавленість певних людей у розповсюдженні подібних чуток.

Довідка УНІАН. Сьогодні, 23 лютого, газета "Сегодня" написала, що у неділю в декількох українських інтернет-виданнях, зокрема “Обозі”, із посиланням на "джерела з Банкової" з`явилася інформація про те, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про відставку Р.БОГАТИРЬОВОЇ з посади секретаря РНБО.

Приводом стала нібито відмова Р.БОГАТИРЬОВОЇ починати якісь дії проти прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО – наприклад, із підготовки відсторонення її з посади глави уряду за звинуваченням у порушеннях законів під час підписання газових угод із Росією.

Газета пише, що офіційно інформацію про відставку Р.БОГАТИРЬОВОЇ в Секретаріаті Президента не підтверджують.