Луценко пообіцяв, що Янукович і його команда "не сховаються"

Генеральний прокурор Юрій Луценко назвав найбільшим досягненням року завершення слідства і початок судового процесу над екс-президентом Віктором Януковичем. Про це голова ГПУ заявив під час річного звіту перед депутатами Верховної Ради.

«Метою усього мого життя є боротьба за утвердження справедливості. Рік тому, коли в цьому залі мене призначили генеральним прокурором, я розумів, що тепер для відновлення справедливості я можу опертися на Закон», - заявив Луценко.

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Він пояснив, що головним завданням було сформувати нову команду, яка зможе продемонструвати всій Україні невідворотність покарання тих, чиєю метою було зламати справедливість, пограбувати людей та знищити Україну.

«Віктор Янукович був символом зла і для Майдану, і для України. Тепер я, як генеральний прокурор, доводжу в суді цей факт юридично», - сказав Луценко, подякувавши народним депутатам за прийняття необхідних змін до законодавства.

«Днями мені закинули, що корупційні справи проти Януковича відсутні. Начебто їх немає взагалі. Це відверта неправда. Більше того, хочу особливо наголосити: не можна добиватися чергових грантів ціною завідома неправдивого приниження і дискредитації своєї країни», - зауважив генеральний прокурор.

Луценко уточнив, що йдеться про початок судового процесу над Януковичем за звинуваченням у державній зраді та численні справи щодо корупції команди екс-президента. «У ключових випадках ми закінчили слідство, що дає змогу притягнути до відповідальності: Януковича, Азарова, Арбузова, Колобова, Ставицького, Курченка, інших тодішніх діячів. Сьогодні відбувається фінальна операція у справі Клименка. Проводиться 500 обшуків, затримано 23 особи, які у свій час обіймали посади керівні посади в системі Міндоходів та ДПС», - доповів голова ГПУ.

Крім того, ведуться провадження щодо колишніх голів ГУ Міндоходів Дніпропетровської та Харківської області, очільників ДПС Криму, Луганської і Харківської області та інших можновладців. 32 екс-посадовця вже відповідають перед судом. Зокрема, на лаві підсудних опинились заступник голови Нацбанку, директор підрозділу НБУ, керівники податкової інспекції Печерського району, екс-голова Київської ОДА та інші. Серед засуджених Луценко назвав екс-заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Сухомлина, заступника голови правління НАК Нафтогаз Кацубу, начальника податкової міліції Головача на інших.

Загальна вартість арештованого майна підозрюваних по цих справах становить 3 млрд гривень. Під час слідства відшкодовано збитків на суму близько 360 мільйонів гривень. «Окрім того, їхні покази, надані при підписанні угод, вивели на керівництво енергетичного сектору того періоду, в тім числі – з депутатським мандатом», - зауважив генпрокурор.

Коментуючи рік на посаді голови ГПУ, Луценко пообіцяв не зупинятися на наполегливій роботі проти колишньої правлячої мафії. «Ніхто не сховається. Ні в Ростові, ні в Москві, ні на теплих чи екзотичних островах. Всі будуть відповідати», - запевнив генеральний прокурор.