Луценко розповів, коли до суду передадуть справу проти чоловіка, який кинув гранату під Радою

Кримінальне провадження щодо особи, яка кинула гранату під будівлею Верховної Ради 31 серпня 2015 року, найближчим часом буде скеровано до суду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценко під час виступу в парламенті.

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"Слідство завершено. Захист (підозрюваного) знайомиться з матеріалами справи. Як тільки завершать, справа піде до суду", - сказав генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН раніше, 31 серпня 2015 року після прийняття в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації біля ВР відбулися масові заворушення.

Тоді агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також була кинута бойова граната. Загинули четверо бійців Нацгвардії. Ще близько 150 осіб постраждали.