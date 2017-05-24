Суд відпустив екс-голову податкової Полтавщини під заставу у 12 мільйонів

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому голові податкової у Полтавській області Володимиру Задорожному, повідомляє 24 канал.

Суд постановив одягнути на Задорожного електронний браслет із можливістю внесення застави у розмірі 12 мільйонів гривень.

Вранці 24 травня його затримали в рамках масштабних обшуків та затримань колишніх очільників податкових по всій Україні.

Нагадаємо, раніше Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді 15 млн грн застави екс-начальнику ГУ Міндоходів у Луганській області Олександру Антипову. Також суд зобов’язав Антипова до внесення протягом 5 діб вказаної суми носити електронний браслет.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня 2017 року головний військовий прокурор України Анатолій Матіос на спільній з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим брифінгу в Києві заявив про проведення силовиками масштабної антикорупційної спецоперації. Зокрема, понад 1 тис. 700 поліцейських і близько 500 військових прокурорів провели 454 обшуку в 15 областях України, з одночасним затриманням ряду осіб.

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Затриманих почали відразу ж доставляти в суд для обрання їм запобіжного заходу. Спецоперація стосується корупційних злочинів оточення екс-президента Віктора Януковича.

У свою чергу генпрокурор Юрій Луценко заявив, що в рамках розслідування створення та функціонування податкових майданчиків для відмивання грошей оточенням Януковича вже затримано 22 посадові особи податкових органів в регіонах.