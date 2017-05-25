Грицак готовий в разі відставки повернутися з автоматом в руках до зони АТО

Голова СБУ Василь Грицак заявляє, що в разі відставки готовий повернутися з автоматом в руках до зони АТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Грицак сказав в інтерв’ю журналістам у Києві.

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“Якщо буде прийнято рішення у встановленому законом порядку..., я піду у відставку із задоволенням, візьму свій автомат, який я не здав, і поїду туди, звідки я приїхав, у зону АТО, але зі мною на цю тему (відставки - УНІАН) ніхто не говорив. Насправді, повірте мені, що майже два роки на цій посаді, я теж дуже сильно втомився від цієї роботи. Хоча, підкреслюю, зі мною на цю тему ніхто не розмовляв”, - сказав Грицак.

При цьому він запевнив, що сам про відставку не думав. “Я просто кожен день іду на роботу і роблю цю роботу”, - заявив голова СБУ.