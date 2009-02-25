Пентагон направив на боротьбу з піратами атомний авіаносець

Пентагон ухвалив рішення підсилити загін своїх кораблів, які ведуть боротьбу з піратами біля африканського берега, атомним авіаносцем "Дуайт Ейзенхауер". Як повідомляє ІТАР-ТАСС, авіаносне угрупування під командуванням контр-адмірала Курта ТІДДА, вийшло з бази Норфолка минулої суботи.

Патрулювати води біля Африканського Рогу, а також в Аденській і Оманській затоках "Дуайт Ейзенхауер" буде протягом п`яти місяців. За словам К.ТІДДА, підключення авіаносця до виконання завдання протидії сомалійським морським розбійникам продемонструє союзникам США, що американці готові "пліч-о-пліч" разом із ними відбивати загрози "в найнебезпечніших частинах світу".

На борту авіаносця знаходяться близько 6 тис. матросів, льотчиків і морських піхотинців, близько 90 літаків і вертольотів.