Суд відпустив під заставу екс-заступника голови податкової Полтавської області

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою внесення застави в розмірі 5 млн грн колишньому заступнику голови податкової адміністрації в Полтавській області Олександру Лукіну. Про це повідомляє телеканал "112 Україна".

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"Йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою внесення застави в розмірі 5 млн грн. Це на 1 млн грн менше, ніж просила прокуратура", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, це було вже восьме засідання у справі податківців, яке завершилося.

Залишилися ще два - справа екс-начальника Державної податкової інспекції, а також справа колишнього заступника голови Державної податкової інспекції Дніпропетровської області.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня у 15 областях України силовики в ході спецоперації провели 454 обшуки, були затримані 23 діючих і колишніх керівника податкової служби.

За даними міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, в результаті проведених обшуків було вилучено 3,7 кг золота, 50 кг срібла, 5,5 млн доларів готівкою, 8 млн грн, 280 тис. євро, ювелірні вироби.

Спецоперація проходила в рамках розслідування злочинів, скоєних колишніми керівниками та їх заступниками обласних управлінь тодішнього Міністерства доходів і зборів, державних податкових адміністрацій, які були причетні до організації та функціонування так званих «податкових майданчиків».

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У результаті такої діяльності особи з оточення екс-президента Віктора Януковича і колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка збагатилися за рахунок платників податків майже на 96 млрд грн.

Провадження відкрито за підозрою в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (участь у злочинній організації та зловживання службовим становищем).