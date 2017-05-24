Обшуки в колишньому Міндоходів: правоохоронці виявили порушень на 96 мільярдів гривень

Антикорупційна операція, яку проводить Генеральна прокуратура України за участі Національної поліції, вже виявила близько 96 млрд грн збитків, завданих державі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на спільному з головним військовим прокурором Анатолієм Матіосом брифінгу.

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"Ця спецоперація, яку проводить Генпрокуратура, є найбільшою антикорупційною спецоперацією, яка проходить нині у масштабах країни. Близько 96 млрд грн збитків державі виявлено. Тривають затримання по всій країні", - заявив Аваков.

Як повідомляв УНІАН, правоохоронці проводять обшуки в 15 обласних управліннях колишнього Міндоходів, вже затримано 23 особи.