Обшуки в колишньому Міндоходів: правоохоронці виявили порушень на 96 мільярдів гривень

12:50, 24 травня 2017
Політика
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За словами глави МВС Арсена Авакова, затримання тривають по всій країні.

Глава Мвс назвав це найбільшою антикорупційної спецоперацією, яка проходить зараз в масштабах країни / УНІАН

Антикорупційна операція, яку проводить Генеральна прокуратура України за участі Національної поліції, вже виявила близько 96 млрд грн збитків, завданих державі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на спільному з головним військовим прокурором Анатолієм Матіосом брифінгу.

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"Ця спецоперація, яку проводить Генпрокуратура, є найбільшою антикорупційною спецоперацією, яка проходить нині у масштабах країни. Близько 96 млрд грн збитків державі виявлено. Тривають затримання по всій країні", - заявив Аваков.

Як повідомляв УНІАН, правоохоронці проводять обшуки в 15 обласних управліннях колишнього Міндоходів, вже затримано 23 особи.

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Теги: #обшуки в Міндоходів#держзбитки