Аваков розповів, скільки коштувала бюджету спецоперація по затриманню екс-податківців

Наймасштабніша спецоперація поліції та прокуратури щодо затримання екс-податківців часів Януковича коштувала державному бюджету 330 тисяч гривень.

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив у програмі "Лівий берег із Сонею Кошкіною", пише LB.ua.

Водночас міністр назвав спецоперацію певним дзеркалом України, в якій не всі інститути остаточно реформувалися і змінилися.

Читайте такожЛуценко про операції проти екс-податківців: "Це не кінець, вертольоти будуть літати"

"Ми готували її десь близько року. Це колосальна робота прокуратури. Також були залучені сили Нацполіції. З 26 осіб одного не затримали, тому що він інвалід. Також ми стежимо наразі за судами, які обирають запобіжні заходи. І ось тут ми стикаємося з дискурсом", - сказав Аваков.

За його словами, рішення суду щодо заходів запобіжного заходу для затриманих податківців дестабілізують правоохоронну систему.

"Цю ситуацію можна розглянути як дзеркало загальної ситуації в Україні. Ось вчора ми проводили понад 500 обшуків. Робили все оперативно, щоб ніхто не втік. Однак були і такі: пропонували гроші, тікали, домовлялися. В операції брало участь понад 200 осіб. Очевидно, що хтось проговорювався. Одного затримали в аеропорту Бориспіль. Але і не всіх вдалося затримати з тих, кого планували", - розповів міністр.

Аваков відмовився коментувати, скільки конкретно людей не вдалося затримати з тих або інших причин.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня у 15 областях України силовики в ході спецоперації провели 454 обшуки, були затримані 23 діючих і колишніх керівника податкової служби.

За даними міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, в результаті проведених обшуків було вилучено 3,7 кг золота, 50 кг срібла, 5,5 млн доларів готівкою, 8 млн грн, 280 тис. євро, ювелірні вироби.

Спецоперація проходила в рамках розслідування злочинів, скоєних колишніми керівниками та їх заступниками обласних управлінь тодішнього Міністерства доходів і зборів, державних податкових адміністрацій, які були причетні до організації та функціонування так званих «податкових майданчиків».

Читайте такожСуд обрав запобіжний захід для екс-керівників двох податкових Києва

У результаті такої діяльності особи з оточення екс-президента Віктора Януковича і колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка збагатилися за рахунок платників податків майже на 96 млрд грн.

Провадження відкрито за підозрою в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (участь у злочинній організації та зловживання службовим становищем).