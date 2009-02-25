Десятка найвпливовіших послів в Україні
Черномирдін опустився на 3 місце
|Вільям ТЕЙЛОР
Для «Главреда» несподіванкою стало третє місце посла Російської Федерації Віктора Черномирдіна, хоча раніше видавалося, що така дипломатично-політична персона не має навіть права опинитися на сходинці, нижчій, аніж друга (як було у 2006 році). Приємно, що цього разу в рейтингу представлені посли всіх сусідніх Україні країн, окрім Білорусі та Молдови.
За результатами опитування двадцяти експертів у сфері міжнародних відносин іноземні амбасадори за своєю активністю в 2008 році зайняли такі позиції:
1 – місце Вільям ТЕЙЛОР - Посол Сполучених Штатів Америки
2 – місце Яцек КЛЮЧКОВСЬКІ - Посол Польщі в Україні
3- місце Віктор ЧЕРНОМИРДІН - Посол Російської Федерації в Україні
4 – місце Урбан РУСНАК - Посол Словаччини в Україні
5 - місце Жак ФОР - Посол Франції в Україні
Повний рейтинг ТОП – 10 іноземних послів в Україні дивіться тут.