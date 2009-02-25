Комуністи притягли на Хрещатик… секретний літак? (фото)

Літак з написом “Ющенко, чемодан, Америка”, яким представники КПУ “ілюстрували” акцію громадської непокори на Майдані Незалежності 23 лютого, і який мали змогу досхочу фотографувати усі присутні того дня в центрі столиці, насправді є “страшенно секретним”, може перебувати виключно на спеціальних авіабазах, і тільки у Запоріжжі, й не може вивозитися звідти під жодними приводами.

Таку заяву вчора в ефірі програми “Шустер live” на ТРК “Україна” зробив один із ведучих програми Петро Мага, посилаючися на дані джерела.

“Мені вчора дзвонили із Запоріжжя. Ось цей літак, на якому комуністи вчора написали "Ющенко, чемодан, Америка", – це тренувальний літак "Л-4 101". Засекречений, який є на спеціальних авіабазах тільки у Запоріжжі. І вивозити його звідти не можна ні за яких обставин. Як він потрапив сюди і хто його привіз – це дуже велике питання”.

Цікаво, що цей “розписаний під Ющенка” літак вперше з’явився на організованій комуністами акції саме у Запоріжжі. Потім його возили до Донецька... Щоправда, у інформації для ЗМІ тоді він фігурував як “літак Л-29”, а не "Л-4 101".

Фото Олександра Синиці / УНІАН