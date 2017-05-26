Штаб блокади АТО планує із наступного місяця ускладнювати роботу російських компаній в Україні

Штаб блокади зони АТО з червня 2017 року має намір почати активні дії з метою ускладнити роботу російських компаній в Україні, якщо впродовж двох тижнів не будуть звільнені українські військовополонені. Про це на прес-конференції щодо подальших намірів штабу повідомив другий командир батальйону "Донбас" Анатолій Виногродський.

«Ми будемо максимально ускладнювати роботу підприємств, що належать Російській Федерації, якщо впродовж двох тижнів не буде вирішено питання про видачу наших військовополонених, - сказав Виногродський. - За два тижні ми почнемо свої дії для того, щоб тиснути на больові точки російського бізнесу... тому ми від сьогодні мобілізуємо наших друзів... усіх тих людей, які нещодавно брали участь у блокуванні».

У відповідь на запитання журналістів про те, яким чином Штаб блокади має намір ускладнити роботу російських компаній, Виногродський відмовився розповісти подробиці.

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Виногродський також нагадав, що уряд все ще не виконав другу вимогу Штабу блокади - ухвалення закону України «Про тимчасово окуповані території». За даними Виногродського, зараз у полоні перебувають близько 180 чоловік, за офіційними даними - близько 137.

Як повідомляв УНІАН, у січні ветерани АТО і ряд народних депутатів заблокували залізничні колії, якими з окупованих районів до України надходило вугілля антрацитної групи, у зв'язку з чим Кабінет міністрів увів надзвичайні заходи в електроенергетиці.

Президент України Петро Порошенко 16 березня своїм указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про тимчасову заборону на переміщення товарів, крім гуманітарних вантажів, через лінію розмежування в зоні проведення антитерористичної операції.

У відповідь на блокаду бойовики заявили про націоналізацію розміщених за лінією дотику підприємств фінансово-промислової групи СКМ Ріната Ахметова, після чого керівництво групи заявило про повну втрату контролю над цими структурами.

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляв, що Росія продає продукцію захоплених українських підприємств у зоні проведення АТО до третіх країн і фінансує за виручені кошти свою армію і бойовиків на Донбасі.

За оцінками уряду, блокада коштуватиме Україні 1% ВВП економічного зростання в 2017 році.