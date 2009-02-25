Експерт позаздрив внукам Кравчука

Ряд політологів вважає, що заява Леоніда КРАВЧУКА щодо добровільної відставки Віктора ЮЩЕНКА з посади Президента України не матиме практичної реалізації.

Зокрема, на прохання Центру політичного консалтингу прокоментувати дану ситуацію директор Київського інституту проблем управління імені Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО зауважив: "Тут важко сказати, наскільки це особиста заява, наскільки це продиктовано інтересами середовища, з яким зараз солідаризується Леонід Макарович, але насправді досвід Леоніда Макаровича може бути досить цінним, досвід навіть того, як можна гідно піти".

Водночас К.БОНДАРЕНКО думає, що "В.ЮЩЕНКО навряд чи буде прислухатись до Леоніда КРАВЧУКА, як і раніше не прислухався до чиїхось пропозицій. Навряд чи можливі якісь подальші дії. Які можуть бути дії? Імпічмент в принципі неможливий як форма, і не тому, що законодавчо не підкріплений, а тому, що сама процедура імпічменту триває не менше року, а у В.ЮЩЕНКА залишилось менше року до закінчення президентської кампанії».

Президент Аналітичного центру «Відкрита політика» Ігор ЖДАНОВ вважає, що перший Президент України Л.КРАВЧУК, "напевне, єдина в українському політикумі людина, яка має моральне право на те, щоб робити такі заяви. Саме в 1994 році внаслідок домовленості та згоди Л.КРАВЧУКА були проведені дочасні парламентські та президентські вибори. Тобто, він постав політиком, який не чіпляється за владу будь-якими засобами. Тоді цей крок зміг певним чином розрядити політичну кризу в державі, хоча Леонід Макарович і програв своєму опоненту на виборах в 1994 році".

І.ЖДАНОВ також не думає, що адресат - нинішній глава держави В.ЮЩЕНКО, якимось чином прореагує на заяву Л.КРАВЧУКА. "Буде або мовчання, ігнорування, або просто буде якась нейтральна заява на кшталт того, що Президент буде виконувати свої обов’язки до кінця конституційного строку. Не думаю, що на підтримку таких заяв будуть якісь масові акції протесту, тому що діяльність Віктора Андрійовича зараз досить делегімітимізована, його рівень підтримки у суспільстві складає не більше 2-4% громадян. Тому, скоріше за все, така заява Л.КРАВЧУКА буде сприйнята позитивно в суспільстві, однак до активних дій громадяни навряд чи перейдуть", - говорить експерт.

"Я не думаю, що хтось виграє від такої заяви Леоніда КРАВЧУКА. Заява знакова, але практичних наслідків вона, на жаль, не матиме. Там же заклик був до добровільної відставки, навряд чи президент України Віктор ЮЩЕНКО погодиться на такий сценарій», - зауважив І.ЖДАНОВ.

Директор політичних програм Центру політичного консалтингу Олег ПРОЦЕНКО відзначив "високий артистизм та інтонацію, з якою Леонід Макарович КРАВЧУК прочитав підготовлений текст. Тобто, якщо дідусеві доводилося читати внукам казки, то їм можна лише по доброму заздрити. Проте, з іншого боку, все це має глибокий психологічно-політичний підтекст. Леонід Макарович – колишній президент країни, який не добув свій термін на посаді до кінця. Це дає йому велику моральну перевагу звертатися з відповідною вимогою до В.ЮЩЕНКА. І вигідно відрізняє від авторів аналогічних політичних звернень зі сторони, скажімо, комуністів та інших".

За словами О.ПРОЦЕНКА, Л.КРАВЧУК, "хоча й брав участь у політичній метушні після свого президентства, все ж таки залишається чи не єдиним моральним аристократом серед українського політикуму. І саме на це робилася ставка при підготовці цього звернення. Його суть – морально виштовхати В.ЮЩЕНКА з політичного поля. Це сигнал нинішньому Президенту від політичних еліт на зразок червоної картки у футбольному матчі".

Чи інституалізується це у процедуру імпічменту – про яку вже неодноразово згадувалося – не має особливого значення, відзначає експерт. "Більше того, найкращий вихід для антиющенківської частини політичної еліти – це не дострокові вибори, а моральне відсторонення Президента від нинішніх політичних процесів, а відтак - зняття його з можливого балотування на другий термін. Словом, все це, на їхню думку, має на меті знищення одного з можливих центрів тяжіння 2010 року, а відтак - привнесення хоч якоїсь мінімальної ясності в політичний простір, яка дозволятиме багатьом гравцям окреслювати нові стратегії й тактики на майбутнє", - вважає О.ПРОЦЕНКО.

Директор політико-правових програм Центру імені Разумкова Юрій ЯКИМЕНКО відзначає: «Якщо говорити про зміст виступу, про те, до чого закликав Леонід Макарович чинного Президента, то можна говорити про те, що така пропозиція не вирішує ситуацію в цілому. Теперішня політична криза в Україні має не лише природу політичної конкуренції між Президентом і прем’єром, і не тільки це породжує конфлікт. Є й інституційне підґрунтя конфлікту – це, в першу чергу, та видозмінена Конституція, яка закладає підстави виникнення постійних перетинів сфер компетенцій між Кабінетом Міністрів і Президентом України".

На його думку, нормальний вихід із ситуації може бути не лише через зміну персоналій, які перебувають при владі, а в першу чергу через ліквідацію тих системних передумов, які призводять до виникнення цих конфліктів, тобто через формування Конституції та усунення тих позицій.

Як говорить Ю.ЯКИМЕНКО, "сама ідея проведення дострокових президентських виборів менше ніж за рік до чергових та за умов конфліктності у системі влади може загострити не лише соціально-економічне, а й суспільно-політичне протистояння. Я думаю, це не найкращий вихід. Хоча, звичайно, зі свого власного політичного досвіду перший Президент України може робити свої власні висновки і потім використовувати їх в якості рекомендацій своїм наступникам. Сама ж заява матиме такі наслідки, які ми вже маємо, тобто вона стала предметом публічного обговорення".

Експерт думає, що "далі цього не піде, тому що для того, аби ця ініціатива була втілена у життя, треба, щоб вона впроваджувалась провідними політичними силами, зокрема тими, які представлені в парламенті. Леонід Макарович в даному випадку представляє сам себе, і це його особиста думка".

"Що ж стосується реальних дій, спрямованих на проведення дострокових президентських виборів, то, на мій погляд, у парламенті зараз немає критичної маси, яка здатна була б реалізувати цю ідею", - відзначив Ю.ЯКИМЕНКО.