Клімкін назвав Пушкіна українцем після заяв Путіна про "руську" Анну Ярославну

Міністр закордонних справ Павло Клімкін вирішив назвати російського поета Олександра Пушкіна українцем після заяв президента РФ Володимира Путіна про київську княжну Анну Ярославну. Про це Клімкін написав у Twitter.

"Вважатиму Пушкіна українцем. Зрештою, українські Одеса і Крим неодноразово надихали його творчого генія:) #JeSuisAnnedeKiev #JesuisUkrainienne", - заявив Клімкін.

"Проблема навіть не в тому, що Росія намагається «привласнити» Анну Ярославну, а в тому, що дійсно вважає Анну Київську росіянкою…", - додав міністр.

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Як повідомляв УНІАН, 29 травня Путін у Парижі на спільній прес-конференції з президентом Франції Еммануелем Макроном привласнив історію київської княжни Анни Ярославни, яка згодом стала королевою Франції. "Від поїздки царя Петра у Франції не почалася історія російсько-французьких відносин, вона має набагато глибше коріння. Ви знаєте, освічена французька публіка знає про російську Анну - королеву Франції", - сказав Путін і назвав великого князя Київського Ярослава Мудрого "нашим".

"Молодша дочка нашого великого князя Ярослава Мудрого була дружиною Генріха I і внесла істотний внесок у розвиток Франції, будучи засновницею, однією із засновниць, як мінімум, двох європейських династій - Бурбонів і Валуа, одна з яких досі править в Іспанії", - сказав Путін.