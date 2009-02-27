Перспектива України залежить від відносин з Росією - Меркель

Довгострокова перспектива України залежить від побудови партнерських і стратегічних відносин із Росією, вважає федеральний канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ.

Як повідомляє “Німецька хвиля”, про це вона заявила журналістам у Берліні.

На думку канцлера, завдяки своєму географічному становищу Україна просто змушена перебувати між ЄС і Росією у всіх сенсах цього формулювання.

“Врешті-решт, Україна в довгостроковій перспективі багато в чому залежить від того, як нам вдасться побудувати наші партнерські і стратегічні відносини з Росією. Це повністю на користь України”, - зауважила А.МЕРКЕЛЬ.

Порушивши питання українсько-російських відносин, А.МЕРКЕЛЬ згадала й про внутрішньополітичну кризу в Україні. За її словами, поки що політична ситуація в Україні є важкою, а керівництву навіть складно ухвалювати якісь рішення.

“Звичайно, нам хотілося б посприяти Україні стати більш політично керованою”, - підкреслила А.МЕРКЕЛЬ.