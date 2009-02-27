Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає оголосити мораторій на політичні сварки і забути про президентські вибори до 1 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час наради з прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО, головою Верховної Ради України Володимиром ЛИТВИНОМ, головою НБУ Володимиром СТЕЛЬМАХОМ та представником від опозиції Миколою АЗАРОВИМ.

В.ЮЩЕНКО звернувся до учасників наради "не як до політиків, а як до державних діячів".

Він підкреслив, що сьогодні треба відкинути політику і спільно працювати над подоланням економічної кризи.

Президент зауважив, що ситуація вже переходить критичну межу, і тому потрібно зупинитись.

«Домовляємося про наступне: припиняємо будь-яке політичне з’ясування стосунків, накладаємо на цю тему мораторій. Також відмовляємось від збурення суспільних настроїв через різні шоу, пресу», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він підкреслив, що всім цим знищується довіра людей не лише до влади, а й повага до України в цілому.

Також Президент запропонував відмежуватись «від популістського фарсу, який заполонив столицю, центральні органи влади і надзвичайно швидко поширюється в усі регіони», зауваживши, що через це в державі скаладається ненормальна ситуація.

В.ЮЩЕНКО запропонував учасникам наради до 1 липня забути про виборчу президентську кампанію.

«Всі ви будете президентами в свій час, але прошу до 1 липня забути про вибори. Не треба поспішати. Я переконаний: кому належить перемогти – перемога до нього прийде. Головне, щоби ми зараз не програли Україну», - сказав Президент.