“Діти війни” обурені намірами збанкрутілих політиків

Президія Всеукраїнської громадської організації „Захист дітей війни” заявляє, що наміри зі створення партії на базі об’єднання є провокацією проти всіх дітей війни і переслідує єдину ціль - розколоти громадську організацію і не дати можливості дітям війни єдиним фронтом боротися за свої права.

Про це йдеться в заяві ВГО „Захист дітей війни”, переданій УНІАН.

“На жаль, відчуваючи смак можливих дострокових виборів до Верховної Ради України, окремі партії - політичні банкрути хочуть себе реанімувати через дітей війни, в’їхавши на їх плечах до парламенту”, - йдеться у заяві.

За даними президії організації, деякі керівники цих партій, своїм “умілим” керівництвом розваливши власні партії, почали в авральному порядку формувати із членів своїх партій партію „Дітей війни”. “Робиться це без відома дітей війни. Діти війни такої „допомоги” не просили в жодної політичної партії. Це знущання над стражданнями дітей війни. В черговий раз окремі політики хочуть використати страждання покоління в своїх політичних цілях, щоб на сльозах стражденних прийти до влади”, - зазначається в документі.

В організації зазначають, що “такі дії направлені лише на одне – отримати на парламентських виборах голоси дітей війни і збанкрутілих політиків привести в парламент”.

”Президія ВГО „Захист дітей війни” звертається до всіх політичних партій України із закликом не спекулювати на проблемах дітей війни у досягненні своїх політичних цілей.

Президія запевняє, що “зробить все, щоб це об’єднання і надалі було монолітним, яким було до цього часу”.