Кінах: Україна нарощуватиме співпрацю в рамках СНД

Україна надає важливе значення економічному співробітництву з країнами Співдружності Незалежних Держав і продовжуватиме розвиток відносин з ними.

Як передає кореспондент УНІАН, про це 27 лютого під час Форуму лідерів бізнесу держав СНД «Об`єднання – стратегія розвитку» голова Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП) Анатолій КІНАХ.

«Ми надаємо важливе значення дво- і багатостороннім напрямам співпраці в рамках СНД», - заявив він. Як підтвердження своїх слів А.КІНАХ повідомив, що 2008 року зростання товарообігу України з Росією становило 19%, з Білоруссю - 63%, Казахстаном – 64%.

«Цей перелік можна продовжити, тому ми й надалі нарощуватимемо роботу з формування сучасних, рівноправних взаємовигідних відносин на всьому пострадянському просторі», - пообіцяв голова УСПП.

Він також заявив, що державам СНД необхідно надавати серйозну увагу інноваційному розвитку економік. «Питання енергомісткості ВВП, структури економіки, продуктивності праці – вони будуть визначальними», - сказав А.КІНАХ.

Як приклад він назвав Україну, де 40% ВВП займають всього дві галузі – хімічна та металургійна, а в структурі експорту – всі 60%. «Це дуже недосконала структура економіки, дуже залежить від зовнішньої кон`юнктури, енерго- і працемістка», - вважає голова УСПП.

«Інноваційними розробками треба займатися – це наше майбутнє, це наше місце у світовій системі розподілу праці, і я впевнений, що країни СНД мають право бути не просто сировинними додатками», - сказав А.КІНАХ.

Голова Українського союзу промисловців і підприємців закликав не втратити унікальність відносин, зокрема – економічних, що склалися в країнах СНД.

«Це могутній фундамент взаємних симпатій, довіри, досвіду кооперації та іншого. На цьому фундаменті, який формувався не один десяток років, ми повинні продовжувати будувати вже сучасні відносини, засновані на рівноправних, ринкових відносинах», - заявив він.