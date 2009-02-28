Ющенко та Качинський вшанували пам'ять жертв репресій

Президенти України та Польщі Віктор ЮЩЕНКО і Лєх КАЧИНСЬКИЙ у Бродах Львівської області взяли участь у мітингу пам`яті жертв політичних репресій, вчинених проти України сталінським комуністичним режимом.

Як передає кореспондент УНІАН, Глави двох держав поклали квіти до Пам`ятника жертвам більшовицьких репресій на майдані Свободи.

В.ЮЩЕНКО та Л.КАЧИНСЬКИЙ вшанували пам`ять загиблих хвилиною мовчання.

У заході взяли участь міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО, заступник Глави Секретаріату Президента України Роман БЕЗСМЕРТНИЙ, в.о. директора Українського інституту національної пам`яті Ігор ЮХНОВСЬКИЙ, представники місцевої влади, жителі міста Броди.