Ющенко та Качинський вшанували пам'ять жертв репресій
18:49, 28 лютого 2009Політика
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Президенти взяли участь у мітингу в Бродах
Президенти України та Польщі Віктор ЮЩЕНКО і Лєх КАЧИНСЬКИЙ у Бродах Львівської області взяли участь у мітингу пам`яті жертв політичних репресій, вчинених проти України сталінським комуністичним режимом.
Як передає кореспондент УНІАН, Глави двох держав поклали квіти до Пам`ятника жертвам більшовицьких репресій на майдані Свободи.
В.ЮЩЕНКО та Л.КАЧИНСЬКИЙ вшанували пам`ять загиблих хвилиною мовчання.
У заході взяли участь міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО, заступник Глави Секретаріату Президента України Роман БЕЗСМЕРТНИЙ, в.о. директора Українського інституту національної пам`яті Ігор ЮХНОВСЬКИЙ, представники місцевої влади, жителі міста Броди.
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