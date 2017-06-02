Призов офіцерів запасу: у Генштабі озвучили плани на червень

Близько тисячі офіцерів запасу вже в червні мають поповнити лави Збройних сили України, їх призвуть на строкову службу. Про це повідомив в ефірі Радіо Свобода офіцер управління у зв'язках з громадськістю ЗСУ Владислав Селезньов.

"Протягом червня ми маємо призвати до лав ЗСУ близько тисячі військовозобов’язаних – офіцерів запасу за приблизно 80 військовими спеціальностями. Всі ці військовослужбовці будуть проходити службу в тилових підрозділах, і лише за бажанням, на підставі контракту, будуть спрямовуватися в район АТО", – зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, 30 травня міністр оборони Степан Полторак підписав наказ про призов на військову службу офіцерів запасу, що набуде чинності після візування Міністерством юстиції.

Так, можуть бути призвані особи віком до 43 років, які пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу, закінчили військові кафедри, мають вищу освіту не нижче бакалавра та яким присвоєно первинне офіцерське звання. Строк військової служби для цих осіб складає 18 місяців.