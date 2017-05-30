Полторак підписав наказ про призов офіцерів запасу: кого викликатимуть до військкоматів

Міністр оборони Степан Полторак підписав наказ про призов на військову службу офіцерів запасу, що набуде чинності після візування Міністерством юстиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив начальник Головного управління персоналу, заступник начальника Генерального штабу Збройних сил генерал-лейтенант Артур Артеменко.

“Міністром оборони підписано наказ, який визначає порядок призову на військову службу офіцерського складу у 2017 році”, - сказав Артеменко.

Він пояснив, хто саме може бути призваний на військову службу згідно з наказом міністра.

“За рішенням міністра оборони — наказ сьогодні буде відправлений до Міністерства юстиції і після затвердження набуде чинності — можуть бути призвані особи віком до 43 років, які пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу, закінчили військові кафедри, мають вищу освіту не нижче бакалавра та яким присвоєно первинне офіцерське звання. Строк військової служби для цих осіб складає 18 місяців”, - сказав Артеменко.

Також він додав, що після отримання повістки з військкомату офіцер запасу зобов'язаний прибути на визначений пункт збору у визначений термін і розпочати виконання завдань, які йому нададуть у військкоматі.

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“У разі неявки офіцера запасу без поважних причин, він несе відповідальність у порядку, встановленому законом. А наявність поважних причин для неявки має бути підтверджена документально”, - сказав Артеменко.

Він також додав, що підстави для відстрочки від призову для офіцерів запасу визначено статтею 17 закону про військовий обов'язок і військову службу: за сімейними обставинами, станом здоров'я, для здобуття освіти та продовження професійної діяльності.

Разом з тим Артеменко не повідомив, скільки саме офіцерів запасу, які закінчили військові кафедри при вишах, буде призвано на службу. Він лише зауважив, що за останні 7 років таких є 91957.

“Ми призвемо стільки, скільки потрібно, щоб укомплектувати першу лінію. Адже на першій лінії склалась така ситуація, що потрібні командири взводів, командири рот. Процент укомплектованості цих посад я вам не скажу, бо не маю права. Я ще хочу сказати, що офіцери запасу за призовом - це саме ті люди, які не пускають війну сюди. Це найбільш дефіцитні спеціальності, які сьогодні потрібні Збройним силам”, - підкреслив Артеменко.

Він також наголосив, що офіцери запасу залучатимуться до служби в зоні АТО лише за власним бажанням.

“Такі офіцери до дій в АТО залучатися не будуть, окрім випадків, коли вони підпишуть контракт і нададуть особисту згоду на це”, - зауважив Артеменко.

Він додав, що офіцери запасу проходитимуть підготовку або допідготовку. Цей процес триватиме три місяці, і після цього офіцери запасу обіймуть посади поза зоною АТО, тобто у місцях постійної дислокації підрозділів.

Як повідомляв УНІАН, у Генштабі 5 січня цього року повідомили, що у 2017 році на військову службу у ЗСУ призиватимуть офіцерів запасу, які закінчили військові кафедри вищих навчальних закладів, але раніше не служили.