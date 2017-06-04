Окупаційна влада посилює репресії проти кримських татар, незважаючи на рішення Міжнародного суду ООН - Чубаров

Російська окупаційна влада, незважаючи на рішення Міжнародного суду ООН щодо відновлення діяльності в Криму Меджлісу, лише посилює репресії проти кримських татар.

Про це глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Вони (репресії) залишаються системними, нарощуються. Ніяких проявів того, що окупанти якимось чином, якщо не беруться за розум, то хоча б озираються на те рішення, що з'явилося. Деякий парадокс щодо рішення Міжнародного суду ООН. Не виконати це рішення Росія не може, вона не лише є стороною процесу, вона зобов'язана й знала про це, коли погодилася на цей суд. Але виконувати це рішення вона теж не буде. Вони шукають якийсь вихід із того, щоб не виконувати це рішення ", - заявив Чубаров.

Він також прогнозує, що Росія не виконуватиме рішення Європейського суду з прав людини щодо недотримання на півострові прав людини.

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Як повідомляв УНІАН, позов до Міжнародного суду ООН Україна подала 16 січня 2017 року з метою притягнення Росії до відповідальності за підтримку тероризму на сході України і дискримінацію етнічних українців і кримських татар в окупованому Криму.

19 квітня суд оголосив рішення, яким частково задовольнив запит України про застосування тимчасових запобіжних заходів стосовно Росії. Заходи стосуються Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (CERD).

Суд вказав, що Росія повинна утриматися від того, щоб продовжувати обмежувати можливість кримським татарам зберегти свої інституції, в тому числі Меджліс. Також Росія повинна гарантувати доступність освіти українською мовою.

Щодо звинувачень РФ у порушенні норм Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму суд вирішив, що Україна не надала достатньо доказів, які були б суттєвою базою для застосування тимчасових запобіжних заходів.

Україна повинна до 12 червня 2018 року подати до суду ООН меморандум із усіма доказами злочинів Росії.