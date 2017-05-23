Був момент, коли можна було зупинити анексію Криму - Чубаров

Голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров заявив, що ознайомлений зі свідченнями одного з колишніх українських міліціонерів, який тепер служить у російській поліції.

"І він говорить про те, що близько 10 години вечора 26 лютого режим охорони державних будівель у Криму, зокрема, Верховної ради Криму і Ради міністрів Криму, був переведений з особливого на звичайний режим", - розповів Чубаров в інтерв'ю Апострофу.

Тобто, зазначив глава Меджлісу, хтось дійшов висновку, що немає ніяких причин зберігати посилений режим охорони, віддав наказ – залишилися там 4 чи 5 міліціонерів на постах.

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"Ці свідчення наштовхнули мене на думку, що все від самого початку в Криму готувалося з опорою на місцевих правоохоронців. Тому що такий наказ не міг бути відданий з Києва – найімовірніше, він пройшов по Головному управлінню МВС України у Криму", - вважає Чубаров.

"Як би там не було, був короткий проміжок часу, коли все можна було зупинити. Йдеться про період від самого ранку 27 лютого, коли надійшла інформація про захоплення невідомими особами будівель Верховної ради Криму і Ради міністрів, і до 28 лютого, десь до обіду, коли почалося пряме десантування російських військ з Росії", - заявив він.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.