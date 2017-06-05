Книги про Голодомор, УПА і журнал "Барвінок": в суді РФ назвали "екстремістську літературу", через яку судять Шаріну
Суд Москви почав оголошення вироку екс-директорці Бібліотеки української літератури Шаріній.
Суддя Міщанського районного суду міста Москви Олена Гудошникова почала оголошувати вирок екс-директору Бібліотеки української літератури Наталії Шаріній.
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Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ із зали суду, у вироку вона перерахувала книги, які визнані екстремістськими: видання про УПА, книга про Голодомор, книги Дмитра Павличка, Дмитра Корчинського, дитячі журнали "Барвінок" та інші.
Суддя заявила, що ці книги «формують ненависть і ворожнечу до росіян».
Також Гудошникова зачитала звинувачення екс-директора бібліотеки в розтраті.
На даний момент суддя продовжує оголошувати вирок, який складається з декількох сотень аркушів.
Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня 2015 року в Бібліотеці української літератури в Москві провели обшук, поліція підкинула націоналістичну літературу. Також обшук пройшов вдома у директора бібліотеки Шаріної. 30 жовтня Шаріна була поміщена під домашній арешт, рішенням російських судів арешт неодноразово продовжувався.
Шаріну звинувачують у поширенні серед відвідувачів бібліотеки "екстремістської літератури" і "розпалюванні ненависті і ворожнечі" до росіян.
31 березня 2016 року проти Шаріної відкрили другу кримінальну справу - її звинувачують у розтраті 297 тис. руб.