"ДНР" активізувала агентуру для пошуку знайомих серед членів сімей українських політиків – Тимчук

Керівництво «МГБ ДНР» віддало розпорядження активізувати свою агентуру з метою пошуку знайомих з числа членів сімей українських політиків, народних депутатів і місцевих депутатів всіх рівнів, держслужбовців високого рангу, начальницького складу правоохоронців та спецслужб України будь-яких рівнів.

Про це повідомляє координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook, коментуючи розповідь батьків про дивне бажання давньої знайомої з Донецька "приїхати в гості".

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«Отже, якщо вас раптом «згадають» навіть дуже давні знайомі, які проживають в РФ або на окупованих територіях Донбасу, не дивуйтеся. У спробі перетворити паперові успіхи в реальні в боротьбі проти України, ФСБ і «МГБ ЛДНР» йдуть ва-банк», – зазначив Тимчук.

Як повідомляв УНІАН, у сьогоднішньому зведенні група ІС повідомила, що окупаційна влада змушує власників магазинів та інших представників малого бізнесу (м. Донецьк, Макіївка, Горлівка, Ясинувата, Шахтарськ, Харцизьк та ін) активно використовувати прапори та іншу символіку «ДНР», а також включати музичні композиції часів СРСР.