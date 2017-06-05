У Міноборони відреагували на раптову перевірку боєздатності армії РФ на кордонах з Україною
Контроль за повітряним простором і на кордоні посилено.
Україна посилила контроль за повітряним простором і на кордонах у відповідь на заяву Міноборони РФ про несподівану перевірку військ біля українських кордонів і перекидання підрозділів в окупований Крим. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив прес-скеретарь Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.
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«Реакція українського військового відомства адекватна. Ми уважно спостерігаємо за перекиданням військ. Посилено контроль за повітряним простором, контроль на кордонах і всіма можливими засобами ми спостерігаємо за тим, щоб ті навчання не переросли в акт агресії», - сказав він.
За його словами, всі, хто зараз знаходяться на передовій, а також охороняють державний кордон України, переведені у відповідний стан готовності.
«Країна агресор не залишає спроб залякати як Україну, так і західних партнерів і несподівані тренування Росія проводить постійно», - зазначив прес-секретар Міноборони.
Раніше уніан повідомляв, що РФ почала раптову перевірку боєздатності військ на кордоні з Україною і в окупованому Криму.