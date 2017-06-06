У МВС вважають, що закон про зброю потрібно детальніше опрацювати (відео)

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що закон про зброю потребує детальнішого опрацювання. Про це він заявив під час брифінгу у Запоріжжі, передає прес-служба МВС.

Аваков заявив, що для початку необхідно зробити так, щоб зброя у жодному разі не потрапила до рук осіб з нестабільною психікою, злочинців, людей із залежностями та психічними розладами. За його словами, існує дуже багато перешкод для прийняття Парламентом України закону про вільний обіг короткоствольної вогнепальної зброї.

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«Соціологія показує, що більшість громадян України проти того, щоб був вільний доступ до такої зброї. Це питання дискусійне. Нацполіція та МВС готові виконати будь-яке рішення парламенту», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН раніше, восени буде підготовлено законопроект про вільний обіг зброї в Україні. Про це заявив голова Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський.

"Моя позиція досить чітка. Я знаю, що мої колеги зараз пишуть відповідний законопроект, я готовий його підписати. Я вважаю, що перший крок треба робити. Визначити ті категорії людей, яким ми не боїмося давати короткоствольну зброю: люди, які без зауважень служили в армії, люди, які без зауважень служили в Нацполіції, в СБУ", - сказав він.