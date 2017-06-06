У Донецьку зник безвісти український журналіст: найімовірніше, викрадений бойовиками "ДНР" - екс-депутат

В окупованому Донецьку зник журналіст і письменник Станіслав Васін. Про це повідомив екс-нардеп Єгор Фірсов на своїй сторінці у Facebook.

"У Донецьку зник безвісти журналіст і письменник Станіслав Васін. Швидше за все, його схопили бойовики", - йдеться у його повідомленні.

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При цьому акаунт Васіна у Facebook активний, з нього надсилають повідомлення й розміщують пости.

"Швидше за все, з нього пише не Стас, оскільки на телефон він не відповідає. Родичі не можуть його знайти, зв'язку з ним немає... У квартирі Стаса сліди злому й обшуку", - пише Фірсов.

"Друзі, це правда. Журналіст Станіслав Васін, найімовірніше, викрадений "МДБ ДНР", - написав на своїй сторінці у Facebook журналіст Денис Казанський.