Швейцарія очікує від Києва судових рішень щодо Януковича і Ко для пришвидшення повернення вкрадених активів

Керівник Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Дідьє Буркхальтер заявляє, що очікує від України судових рішень щодо представників режиму колишнього президента Віктора Януковича для пришвидшення процесу повернення вкрадених активів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Павлом Клімкіним у Києві.

За його словами, для Швейцарії одним із пріоритетів є повернення Україні тих активів, які знаходяться на рахунках в швейцарських банках і були отримані представниками колишньої української влади незаконним шляхом.

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"Незважаючи на те, що наші відносини з Україною досить доброзичливі, але це дуже довгий процес - повернення цих активів", - заявив Буркхальтер.

"Ми робимо все можливе для того, щоби допомогти судовій системі досягнути позитивного результату. Україні, з судової точки зору, треба визначитися, хто є вкладниками цих активів у Швейцарії, і тоді процес піде набагато скоріше", - додав швейцарський дипломат.