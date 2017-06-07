"Знаєте, якось скупувато!": Поклонська прокоментувала інформацію про таємну квартиру в Донецьку

Незаконно обраний депутат Держдуми Наталія Поклонська спростувала інформацію про наявність у неї незадекларованої квартири в Донецьку і заявила, що має намір ініціювати депутатський запит до Генпрокуратури РФ. Про це так званий депутат повідомила у коментарі РБК.

"Я буду просити Генеральну прокуратуру Росії провести перевірку за фактом скоєних злочинів. За ознаками статей (Кримінального кодексу - Ред.) 201 (зловживання повноважень особою, яка виконує управлінські функції в комерційних цілях), 128.1 (наклеп), 137 (поширення відомостей про приватне життя без згоди особи щодо неповнолітньої дитини), 170 (реєстрація незаконних операцій з нерухомим майном)", — сказала вона.

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Поклонська заявила: "Сьогодні ввечері ми все підготуємо, а завтра направимо". "Тому все, що я поки можу прокоментувати зараз, — це ініціювання перевірок. І тоді Transparency International будуть дійсно займатися своєю справою — пиляти дрова", — сказала Поклонська.

Вона також стверджує, що "в Донецьку бувала проїздом". Відповідаючи на питання, чи має до неї відношення прізвище Дубровська, депутат відповіла: "Я — Поклонська. Моя особиста справа з моменту народження, зі свідоцтва про народження, і до моменту (відходу - Ред.) з Генеральної прокуратури перебуває в Генпрокуратурі України. Це завірені документи, і тому що вони роблять з цими документами в Україні з політичних мотивів, мені невідомо".

Поклонська порівняла звинувачення із ситуаціями, коли "співробітники правоохоронних органів "перевищували службові повноваження і підкидали потерпілим наркотики, або патрони, або гроші". "А мені, виходить, вирішили "підкинути" квартиру. 29 кв. м? Знаєте, якось скупувато! От цікаво, а віллу і яхту вони теж також "виявляють"?" — заявила вона.

Раніше в Transparency International заявили, що так званий депутат Держдуми Наталія Поклонська не вказала у своїх деклараціях свою нерухомість у Донецьку.