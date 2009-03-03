У боргах ТКЕ за газ Тимошенко побачила тінь РосУкрЕнерго

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО називає критичною ситуацію з внутрішніми розрахунками за спожитий газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на нараді щодо стану розрахунків за газ, спожитий в Україні з початку 2009 року.

«На сьогодні заборгованість, зокрема комунальних підприємств, і приватних підприємств, якими є облгази, всіх учасників ринку сягла загалом 10,7 млрд. грн., а з початку року, за два місяці, збільшилася майже на 5 млрд. Якщо це небажання здійснювати функцію або якщо це політичні вказівки, які дали вам право не розраховуватися, то тоді майте на увазі, що ви знищуєте країну, а не створюєте складні обставини для уряду», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, такої великої суми заборгованості ще ніколи в країні не було. Зокрема, прем`єр-міністр зазначила, що рівень оплати за використаний населенням газ, бюджетними організаціями і теплокомуненерго в Закарпатській області становить 67,5%.

«Ця ситуація вже трагічна, тому що рівень оплати становить не 100%. Але на тлі неблагополучної Закарпатської області, яка, до речі, краще за всіх розраховується за газ, Донецька область, яка сплатила тільки 19,3%, Харківська, яка сплатила 21,6%, Запорізька – 24,5%, Одеська – 25,5%, Дніпропетровська – 29,1%, - по суті, Закарпатська область виглядає просто острівцем успішності», - додала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр також повідомила, що підприємства ТКЕ Донецької області мають найнижчий рівень оплати за спожитий газ. «До речі, теплокомуненерго – це комунальна власність, це відповідальність місцевих органів влади. Донецька область за використаний газ підприємствами теплокомуненерго з початку року сплатила 0,8%. Що це таке? Це свідома поведінка? Можливо, це реакція на «РосУкрЕнерго», щоб таким чином їх повернути назад на ринок: не платити за газ, створити кризу, а потім розказувати, що їхня корупційна структура була найкращим постачальником природного газу в Україну?» - припустила голова уряду.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, частка оплати ТКЕ за спожитий газ у Миколаївській і Харківській областях становить 2,8% і 4,5% відповідно. Водночас прем`єр-міністр зазначила, що в цих областях частка населення в розрахунках за газ становить вище 50%. Зокрема, в Донецькій області – 60%.

«Я хочу у вас запитати – де, на вашу думку, НАК «Нафтогаз» повинен брати гроші для розрахунків з Росією з такою якістю розрахунків? Може, ці гроші ростуть десь у полях? І НАК «Нафтогаз» повинен піти, зібрати там урожай і замість вас розрахуватися? Це є рівнем захисту національних інтересів з боку всіх керівників, які сьогодні сидять у цьому залі, зокрема й голів обласних державних адміністрацій, які тут відсутні», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.