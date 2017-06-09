Депутати Мельничук і Онищенко вийшли з групи "Воля народу" у Раді

Депутатська група "Воля народу" у Верховній Раді зменшилась на два народних депутата - Сергія Мельничука та Олександра Онищенка. Голова ВР Андрій Парубій на сьогоднішньому засіданні озвучив заяву Мельничука про вихід із групи.

Читайте такожПобиття ветеранів АТО у Дніпрі: Луценко заявляє, що "тітушок" фінансував "Опоблок"“До мене звернулася група “Воля народу” з тим, що вони просили би іще одну особу виключити з їхнього складу. Я вимагав, щоб він прибув безпосередньо з цим питанням, але оскільки група звернулася, то я зачитаю іншу заяву — відповідно до ч. 3 ст. 60 закону “Про регламент Верховної Ради України” повідомляю про вихід із складу депутатської групи “Воля народу” народного депутата Олександра Онищенка”, - додав спікер парламенту.

Після виходу Мельничука та Онищенка з групи у "Волі народу" залишається 17 народних депутатів.

Відповідно до регламенту ВР, "Воля народу" протягом 15 днів має поповнитися до кількості мінімум 19 народних обранців, оскільки кількість депутатів в групі має бути не меншою, ніж та, яка була на початку роботи парламенту поточного скликання у найменшій фракції. Після позачергових парламентських виборів 2014 року найменше депутатських портфелів отримала фракція “Батьківщина” - 19 парламентарїів.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня 2016 року в Антикорупційному бюро та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили про викриття організованого злочинного угруповання, що завдало збитків державі у розмірі понад 3 млрд грн внаслідок спільної діяльності на підставі угод, укладених з ПАТ "Укргазвидобування".

Відповідно до доказів, отриманих під час досудового розслідування кримінального провадження, організатором корупційної схеми виявився народний депутат Олександр Онищенко, якого Верховна Рада 5 липня позбавила недоторканності, а також проголосувала за його затримання та арешт, але до цього він, користуючись депутатською недоторканністю, втік з України.