Порошенко очікує сьогодні завершення ратифікації Угоди про асоціацію з ЄС

Президент Петро Порошенко заявляє, що очікує сьогодні завершення ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив на спільній прес-конференції з президентом Литовської Республіки Далею Грібаускайте в Харкові.

«Саме в ці години відбуваються завершальні процедури з ратифікації доленосної Угоди про асоціацію з Євросоюзом», - заявив Порошенко.

Читайте такожВ уряді пояснили, що чекає Україну після повного набуття чинності Угоди про асоціацію з ЄС

«Звичайно, ми очікували, що процес ратифікації займе дещо менший час, але певні кроки країни-агресора, який спробував таким чином імплементувати гібридну війну, сподівався на антиєвропейські настрої в середині ЄС, які спробують заблокувати угоду про асоціюю, заради якої три роки тому під час Революції гідності українці вийшли на Майдан з вимогою підписати та імплементувати Угоду про асоціацію», - додав президент.

«1 червня король Нідерландів підписав цей документ, 8-го числа закінчився термін на можливу апеляцію і сьогодні, якщо все буде добре, чекаємо публікації і формального рішення Ради ЄС за участі пані президента (Далі Грібаускайте – УНІАН), який завершить процес ратифікації Угоди про асоціацію», - заявив Порошенко.