Порошенко очікує сьогодні завершення ратифікації Угоди про асоціацію з ЄС
1 червня король Нідерландів підписав Угоду про асоціацію, а 8-го числа закінчився термін на можливу апеляцію.
Президент Петро Порошенко заявляє, що очікує сьогодні завершення ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив на спільній прес-конференції з президентом Литовської Республіки Далею Грібаускайте в Харкові.
«Саме в ці години відбуваються завершальні процедури з ратифікації доленосної Угоди про асоціацію з Євросоюзом», - заявив Порошенко.
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«Звичайно, ми очікували, що процес ратифікації займе дещо менший час, але певні кроки країни-агресора, який спробував таким чином імплементувати гібридну війну, сподівався на антиєвропейські настрої в середині ЄС, які спробують заблокувати угоду про асоціюю, заради якої три роки тому під час Революції гідності українці вийшли на Майдан з вимогою підписати та імплементувати Угоду про асоціацію», - додав президент.
«1 червня король Нідерландів підписав цей документ, 8-го числа закінчився термін на можливу апеляцію і сьогодні, якщо все буде добре, чекаємо публікації і формального рішення Ради ЄС за участі пані президента (Далі Грібаускайте – УНІАН), який завершить процес ратифікації Угоди про асоціацію», - заявив Порошенко.