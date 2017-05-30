МЗС вітає схвалення Нідерландами асоціації з Україною

У Міністерстві закордонних справ України сподіваються на швидке завершення усіх внутрішніх процедур в Королівстві Нідерланди після підтримання ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

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Про це повідомляє прес-служба українського зовнішньополітичного відомства.

"В Україні вітають схвалення Сенатом Нідерландів законопроекту про набуття чинності закону від 8 липня 2015 року про схвалення Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, підписаної в Брюсселі 21 березня та 27 червня 2014 року", - йдеться у повідомленні.

Українські дипломати заявили, що "переконлива більшість, яка підтримала цей законопроект, вкотре довела – Нідерланди є нашим другом і партнером на шляху до політичної асоціації та економічної інтеграції з Європейським Союзом".

"Ми вдячні нашим колегам з Нідерландів, інших країн та інституцій ЄС, які протягом цих півтора роки формували міцний фундамент для підтримки Угоди в нідерландському суспільстві та офіційних колах", - заявили українські дипломати.

"Сподіваємось на швидке завершення усіх необхідних внутрішніх процедур в Нідерландах та швидку ратифікацію Угоди Європейським співтовариством з атомної енергії та Радою ЄС. Пам’ятаючи ціну, яку заплатили українці за Угоду про асоціацію, забезпечення її повноцінного набуття чинності є нашим спільним моральним обов’язком. Адже ця Угода є ключовим дороговказом у впровадженні в Україні системних політичних та соціально-економічних реформ на основі найкращих європейських стандартів, спрямованих на підвищення рівня життя українців", - наголосили в МЗС.

"Разом ми здолали усі перешкоди на шляху ратифікації Угоди, разом забезпечимо якнайскоріше повноцінне набуття нею чинності та ефективну імплементацію", - підсумували дипломати.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 травня, Сенат Нідерландів підтримав ратифікацію Угоди про асоціацію Україна - Європейський Союз.

Нижня палата парламенту Нідерландів 23 лютого підтримала урядовий закон про ратифікацію Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

Законодавчий акт має бути підписаний королем і набуде чинності після публікації в Державному журналі.