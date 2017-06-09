Порошенко планує найближчим часом відвідати Францію для переговорів з Макроном

Президент України Петро Порошенко планує найближчим часом відвідати Францію для переговорів з президентом Еммануелем Макроном.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив на спільній прес-конференції з президентом Литовської Республіки Далею Грібаускайте сьогодні в Харкові.

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«Ми маємо дуже інтенсивну координацію з нашими партнерами у «Нормандському форматі», включно з адміністрацією нового президента Франції, і ми очікуємо в найближчому майбутньому мій візит до Франції та переговори після французьких виборів (парламентські вибори у Франції пройдуть у два тури 11 і 18 червня – УНІАН) та я дуже задоволений координацією. Тому я є оптимістом, що ми зможемо об’єднаними зусиллями принести мир на українську землю», - заявив він.