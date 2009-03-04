В.о. голови Київської міської державної адміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО задоволений результатами наради у Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

«Ми вдячні Президенту за увагу до проблем київської громади та готовність всебічно сприяти їх вирішенню”, – заявив агентству УНІАН А.ГОЛУБЧЕНКО після наради.

За його словами, “Президент розуміє, що неврегульованість бюджетних відносин між столичною владою та урядом, необґрунтоване вилучення з міської скарбниці 8 млрд. грн., призводить до соціальних потрясінь у Києві”.

“Тому ми сподіваємося, – сказав А.ГОЛУБЧЕНКО, – що Кабмін виконає доручення глави держави та поверне гроші киянам».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 березня, Президент В.ЮЩЕНКО провів нараду з головами районних держадміністрацій міста Києва, на якій заслухав звіт керівництва КМДА. Мета наради – обговорення актуальних питань життя столиці та вирішення нагальних проблем міста. Київську владу на нараді представляли А.ГОЛУБЧЕНКО, секретар Київради Олесь ДОВГИЙ, перший заступник голови КМДА Євген ЧЕРВОНЕНКО, а також голови районних державних адміністрацій міста.